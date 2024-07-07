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К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт - Мишустин

19:10 07.07.2024 Источник: Интерфакс

Премьер РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России», среди них – запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование. 


«К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт. Прежде всего – в системах управления ресурсами и производством... Одно из важнейших направлений этой работы – обеспечение независимости России от иностранных решений», – сообщается на сайте правительства РФ. Правительство планирует реализовать целый ряд мер: снизить расходы предприятий при реализации проектов по внедрению российского программного обеспечения поможет федеральный инвестиционный налоговый вычет. 


Проработать возможность его введения поручено Минцифры и Минфину. Также Минцифры поручено предусмотреть ряд других мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт. В их числе – запуск грантовой поддержки особо значимых проектов по пилотному внедрению российских программных решений. Министерству поручено предусмотреть льготное кредитование компаний для приобретения российского ПО. Кроме того, Минцифры и ФАС проведут мониторинг стоимости российских программ. На основе анализа будут проработаны предложения о возможных механизмах госконтроля и регулирования цен на продукцию в рамках госзаказа.

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