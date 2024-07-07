К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт - Мишустин
19:10 07.07.2024 Источник: Интерфакс
Премьер РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России», среди них – запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование.
«К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт. Прежде всего – в системах управления ресурсами и производством... Одно из важнейших направлений этой работы – обеспечение независимости России от иностранных решений», – сообщается на сайте правительства РФ. Правительство планирует реализовать целый ряд мер: снизить расходы предприятий при реализации проектов по внедрению российского программного обеспечения поможет федеральный инвестиционный налоговый вычет.
Проработать возможность его введения поручено Минцифры и Минфину. Также Минцифры поручено предусмотреть ряд других мер для стимулирования перехода на отечественную технику и софт. В их числе – запуск грантовой поддержки особо значимых проектов по пилотному внедрению российских программных решений. Министерству поручено предусмотреть льготное кредитование компаний для приобретения российского ПО. Кроме того, Минцифры и ФАС проведут мониторинг стоимости российских программ. На основе анализа будут проработаны предложения о возможных механизмах госконтроля и регулирования цен на продукцию в рамках госзаказа.
НОВОСТИ
- 19:30 07.07.2024
- Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов
- 19:30 07.07.2024
- Создание единой валюты стран БРИКС является темой долгосрочной перспективы - посол РФ в КНР
- 18:53 07.07.2024
- Минфин РФ выступает за продление сроков эксперимента по исламскому банкингу
- 18:40 07.07.2024
- Аэропорт «Пулково» в Петербурге закрыт для вылета из-за сильной грозы и ветра
- 17:00 07.07.2024
- Владельцы магазинов в Париже уже готовятся к возможным беспорядкам по окончании выборов
- 16:35 07.07.2024
- Журналисты NYT предположили, почему Белый дом тормозит ввод санкций против российских танкеров
- 14:20 07.07.2024
- На Украине продолжаются поджоги автомобилей, принадлежащих военным
- 12:05 07.07.2024
- ДУМ КБР: Ношение никаба женщиной не является обязательным шариатским предписанием
- 10:12 07.07.2024
- Сергунина: Почти 30 российских и зарубежных творческих проектов объединит фестиваль на ВДНХ
- 09:30 07.07.2024
- Голосование второго тура выборов в Национальное собрание началось во Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать