Во Франции «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах, получая 182 мандата
09:05 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альянс левых «Новый народный фронт» побеждает на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции, получая 182 мандата. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на данные подсчета МВД.
Второе место занимает президентская коалиция «Вместе за республику», которая набирает 168 мандатов. Третьей по величине фракцией в нижней палате парламента станет правая партия «Национальное объединение» с 143 мандатами.
По данным издания, в нижнюю палату парламента также проходят «Республиканцы», которые получают 45 кресел. Кроме того, в новом составе Национального собрания будет 39 представителей различных малых объединений правового и левого толка.
Таким образом, ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства мандатов, что затрудняет формирование нового правительства. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что намерен в понедельник подать в отставку.
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