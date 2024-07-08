Премьер-министр Индии Моди заявил, что ждет встречи с «другом Владимиром Путиным»
09:20 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его другом.
«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы», — приводит заявление Моди МИД Индии на своем сайте.
Премьер указал, что отправляется с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.
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