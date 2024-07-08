Премьер-министр Индии Моди заявил, что ждет встречи с «другом Владимиром Путиным»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его другом.

«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы», — приводит заявление Моди МИД Индии на своем сайте.

Премьер указал, что отправляется с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.