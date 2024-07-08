Оперативная игра при пресечении угона Ту-22М3 позволила поразить аэродром ВСУ — ФСБ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведенная ФСБ России оперативная игра (оперативные мероприятия, позволяющие ввести противника в заблуждение) при пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину позволила нанести удар по аэродрому ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — сообщили в ЦОС.