Между КНР и ЕС нет фундаментального конфликта интересов — Си Цзиньпин
11:05 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментального конфликта интересов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прошедшей в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
«Между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов. Отношения ЕС и КНР имеют стратегическое значение и глобальное влияние», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
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