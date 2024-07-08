Между КНР и ЕС нет фундаментального конфликта интересов — Си Цзиньпин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментального конфликта интересов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прошедшей в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

«Между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов. Отношения ЕС и КНР имеют стратегическое значение и глобальное влияние», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.