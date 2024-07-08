WhatsApp в Дагестане замедляют из-за призывов к участию в экстремистских акциях — источник

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его данным, замедление работы иностранного мессенджера связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств. «Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», — сообщил источник.