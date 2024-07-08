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МВД РФ предлагает ввести выдворение мигрантов еще по 20 статьям КоАП

19:23 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России подготовило проект закона, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — сказали в пресс-центре.

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