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Путин часто ездит по своей резиденции за рулем электрокара — Песков

10:05 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин часто передвигается по своей подмосковной резиденции Ново-Огарево за рулем электрокаров. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Путин прокатил на таком авто премьера Индии Нарендру Моди, который прибыл в Россию с двухдневным визитом.

«Да. Часто», — сказал Песков в ответ на вопрос, ездит ли Путин по резиденции на электрокарах и в обычные дни.

Сам президент ранее признавался, что по ощущениям от вождения не видит особой разницы между электрокарами и обычными машинами с двигателями внутреннего сгорания.

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