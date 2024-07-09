Путин часто ездит по своей резиденции за рулем электрокара — Песков
10:05 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин часто передвигается по своей подмосковной резиденции Ново-Огарево за рулем электрокаров. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Путин прокатил на таком авто премьера Индии Нарендру Моди, который прибыл в Россию с двухдневным визитом.
«Да. Часто», — сказал Песков в ответ на вопрос, ездит ли Путин по резиденции на электрокарах и в обычные дни.
Сам президент ранее признавался, что по ощущениям от вождения не видит особой разницы между электрокарами и обычными машинами с двигателями внутреннего сгорания.
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