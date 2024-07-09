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НОВОСТИ

Евросоюз заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро из-за закона об иноагентах

12:32 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Евросоюза приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

«Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, к сожалению, должен вам сообщить, что лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира. К этому моменту деньги, которые мы планировали перечислить министерству обороны, 30 млн евро, заморожены», — сказал Герчинский на международной конференции в Тбилиси.

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