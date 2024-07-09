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Кремль будет «максимально внимательно» следить за саммитом НАТО — Песков

13:00 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль будет пристально следить за заявлениями и решениями на вашингтонском саммите НАТО 9–11 июля, так как альянс считает Россию врагом и участвует в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Максимально внимательно [будем следить]. Вы знаете, что Североатлантический альянс — это альянс, который считает РФ врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя. И это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины», — сказал представитель Кремля.

Поэтому, подчеркнул Песков, в Москве будут «самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге» по итогам саммита.

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