Шесть стран региона Балтийского моря хотят совместно закупать морские мины — DPA

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и еще пять стран НАТО, расположенных в регионе Балтийского моря, собираются сотрудничать в области закупок морских мин. Как сообщает DPA, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Вашингтоне.

Помимо Германии, к инициативе присоединились Дания, Норвегия, Польша, Финляндия и Швеция. В материале говорится, что представители властей этих стран подписали во вторник перед саммитом НАТО заявление о соответствующих намерениях. Они собираются совместно закупать такие мины и поддерживать их боеспособность.

«Это очень эффективный способ сдерживания агрессора на море», — утверждал Писториус.

Речь идет о покупке финской системы морских мин, уточняет DPA не приводя существенных подробностей.