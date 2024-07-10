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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

10:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о донастройке налоговой системы в РФ, вводящий, в частности, прогрессивную шкалу по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

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