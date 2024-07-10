Потерпевший крушение в Татарстане самолет Cessna полностью сгорел
12:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna, который потерпел крушение в Камско-Устьинском районе Татарстана, полностью сгорел. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«После крушения самолета Cessna начался пожар, воздушное судно полностью сгорело. Тела погибших сильно обгорели», — сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.
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