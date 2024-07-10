Потерпевший крушение в Татарстане самолет Cessna полностью сгорел

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna, который потерпел крушение в Камско-Устьинском районе Татарстана, полностью сгорел. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«После крушения самолета Cessna начался пожар, воздушное судно полностью сгорело. Тела погибших сильно обгорели», — сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.