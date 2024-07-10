Сотрудничество РФ и КНДР все сильнее беспокоит НАТО — Белый дом

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие сотрудничества между РФ и КНДР все сильнее беспокоит страны Североатлантического альянса. Такое заявление сделала администрация США.

«Лидеры НАТО в третий раз подряд пригласили для участия в саммите альянса партнеров из Индо-Тихоокеанского региона — Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корею, — чтобы обсудить <…> вызывающее все большую обеспокоенность сотрудничество между Россией и КНДР, а также поддержку Китаем российской промышленной базы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.