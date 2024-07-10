Сбер запустит для компаний образовательную программу по налогам

14:02

В сентябре в «СберУниверситете» стартует образовательная программа по налогам, которая призвана помочь компаниям в эффективной трансформации налоговой функции.

Программа «Налоговая функция: новые горизонты» включает лекции и разбор реальных кейсов, сообщает пресс-служба Сбера. Ключевые направления: цифровая и стратегическая трансформация налоговой функции, практика налогообложения сложных финансовых инструментов, взаимодействие с государственными органами, повышение финансовой эффективности компании через управление налогами. В рамках программы Сбер продемонстрирует продукты для повышения финансовой эффективности компаний: «Process Mining от Сбера», «Навигатор» и ряд налоговых инструментов – «Налоговый мониторинг», «Конструктор налоговых форм» и «Стол заказов».

Программа предназначена для руководителей и собственников компаний, финансовых и налоговых директоров, главных бухгалтеров, а также сотрудников, сопровождающих бизнес компании по налоговым вопросам. Она состоит из двухдневного очного модуля в кампусе СберУниверситета и пяти онлайн-вебинаров. По завершении программы слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

«За последние несколько лет налоговая функция в Сбере прошла большой путь. Сегодня мы не только обладаем глубокой экспертизой в сфере налогообложения, но и создаем инновационные решения, которые помогают бизнесу в повышении финансовой эффективности через управление налогами, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов. – Новая образовательная программа направлена на самые актуальные вопросы налогообложения, погружение в практические кейсы и знакомство с современными технологиями трансформации налоговой функции. Уверен, что программа будет высоко востребована среди компаний, которые стремятся вывести налоговую функцию на качественно новый уровень, особенно в стремительно меняющихся условиях».