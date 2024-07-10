ЕС в ближайшие 2 недели переведет первую часть замороженных российских активов для Украины

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в ближайшие недели переведет первую сумму от прибыли от замороженных активов России для военной помощи Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель», — сказал он.