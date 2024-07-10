Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре ВС Сирии в районе Голанских высот

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия нанесла удар по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разъединении.

«Некоторое время назад танки и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре, использовавшейся сирийской армией, которая нарушала Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией (1974 г.) в буферной зоне», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.