Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре ВС Сирии в районе Голанских высот
16:32 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия нанесла удар по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разъединении.
«Некоторое время назад танки и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре, использовавшейся сирийской армией, которая нарушала Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией (1974 г.) в буферной зоне», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
НОВОСТИ
- 16:12 10.07.2024
- НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны РФ — Столтенберг
- 16:00 10.07.2024
- Около 17% населения Армении считают, что нужно остаться в ОДКБ — Gallup
- 15:32 10.07.2024
- Ситуация, когда зарплата курьеров выше, чем у инженеров, ненормальна - Медведев
- 15:12 10.07.2024
- Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16
- 15:00 10.07.2024
- В Минобороны Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи Украине
- 14:32 10.07.2024
- ЕС в ближайшие 2 недели переведет первую часть замороженных российских активов для Украины
- 14:12 10.07.2024
- МЧС Китая попросило МЧС РФ поделиться опытом в применении пожарных поездов
- 14:02 10.07.2024
- Сбер запустит для компаний образовательную программу по налогам
- 14:00 10.07.2024
- НАТО предоставит Украине в 2025 году 40 млрд евро — администрация США
- 13:35 10.07.2024
- Сбер целенаправленно уходит от недружественных валют
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать