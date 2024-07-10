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Польша не станет принять свою ПВО над Украиной без одобрения НАТО - министр

18:17 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не выполнит просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией, если НАТО не поддержит это. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, находящийся на саммите альянса в Вашингтоне .

«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», — отметил глава польского оборонного ведомства радиостанции Polskie Radio.

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