Польша не станет принять свою ПВО над Украиной без одобрения НАТО - министр

18:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не выполнит просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией, если НАТО не поддержит это. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, находящийся на саммите альянса в Вашингтоне .

«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», — отметил глава польского оборонного ведомства радиостанции Polskie Radio.