В Брюсселе указали, где Украина сможет использовать бельгийские F-16

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бельгии не разрешают Украине использовать истребители F-16 за пределами страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО в Вашингтоне. Его выступление транслирует пресс-служба альянса.

«Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, ограничит ли Брюссель использование Киевом этих самолетов.