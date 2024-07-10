0
0
166
НОВОСТИ

В Брюсселе указали, где Украина сможет использовать бельгийские F-16

18:40 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бельгии не разрешают Украине использовать истребители F-16 за пределами страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО в Вашингтоне. Его выступление транслирует пресс-служба альянса.

«Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, ограничит ли Брюссель использование Киевом этих самолетов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 10.07.2024
США объявили о сроках начала размещения в Германии средств поражения большей дальности
0
66
19:30 10.07.2024
Молдавия не вошла в список европейских стран, которые присоединились к 14-му пакету санкций против РФ
0
108
19:15 10.07.2024
Перелет в эконом-классе с мая подорожал на 8% - Росситат
0
116
18:17 10.07.2024
Польша не станет принять свою ПВО над Украиной без одобрения НАТО - министр
0
223
17:40 10.07.2024
2 человека погибли, 22 получили травмы в ДТП с автобусом в Удмуртии
0
215
17:12 10.07.2024
Число занятых в РФ продолжает расти и достигло 74,1 млн работающих — Путин
0
243
17:00 10.07.2024
Общий объем выплат пострадавшим от паводка в РФ составил почти 11 млрд рублей — Куренков
0
239
16:32 10.07.2024
Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре ВС Сирии в районе Голанских высот
0
350
16:12 10.07.2024
НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны РФ — Столтенберг
0
369
16:00 10.07.2024
Около 17% населения Армении считают, что нужно остаться в ОДКБ — Gallup
0
349

Возврат к списку