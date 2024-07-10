Молдавия не вошла в список европейских стран, которые присоединились к 14-му пакету санкций против РФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия не вошла в список из восьми стран-партнеров и кандидатов на прием в ЕС, которые присоединились к 14-му пакету санкций против России, включающий ограничения на транзит газа, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в распространенном в Брюсселе заявлении.

«Страны — кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн — присоединились к решению Совета ЕС от 24 июня о введении санкций против Ирана за военные поставки России», — говорится в заявлении Борреля. Обычно к каждому санкционному решению ЕС против России присоединяются девять стран, включая Молдавию.