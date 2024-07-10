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Польша начала подготовку первой «украинской бригады»

22:10 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша начала подготовку для ВСУ бригады проживающих в стране граждан Украины, в нее записались несколько тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на Публичном форуме НАТО, который проводится в рамках медийной поддержки саммита альянса в Вашингтоне.

«Мы начинаем подготовку первой украинской бригады, которая состоит из добровольцев, проживающих в Польше. У нас проживают около 1 млн украинцев обоих полов. Несколько тысяч из них уже записались на службу», — сказал Сикорский. Он пояснил, что многие из них «боятся быть брошенными на фронт без должной подготовки и экипировки». Польша готова их самостоятельно обучить и вооружить, добавил глава МИД. После окончания службы по контракту эти граждане Украины смогут вернуться обратно в Польшу.

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