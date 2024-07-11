0
0
39
НОВОСТИ

Система ПРО НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность — альянс

09:20 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооруженная США в Польше позиционная система ПРО НАТО Aegis Shore вышла на полную операционную готовность. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса.

Согласно документу, дислоцированная в городе Редзиково на севере Польши система ПРО «готова к обороне альянса».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
4292
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
4623
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
4157
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
4330
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
4261
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
4298
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
4266
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
4283
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
4215
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
4218

Возврат к списку