Система ПРО НАТО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность — альянс

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооруженная США в Польше позиционная система ПРО НАТО Aegis Shore вышла на полную операционную готовность. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса.

Согласно документу, дислоцированная в городе Редзиково на севере Польши система ПРО «готова к обороне альянса».