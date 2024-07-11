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Почти 80% французов обеспокоены политической ситуацией в стране — опрос

12:05 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политическая ситуация во Франции, которая сложилась в результате выборов, когда ни один из блоков не получил абсолютного большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), беспокоит 77% граждан республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовал телеканал CNEWS.

В то же время 22% опрошенных не высказывают беспокойства по этому поводу, тогда как 1% участников исследования затруднился ответить.

Наиболее обеспокоенными политической ситуацией в стране стали сторонники правой партии «Национальное объединение» (93%) и правоцентристского объединения «Республиканцы» (88%). За ними следуют респонденты, разделяющие левые взгляды и поддерживающие экологистов (83%). Наименее встревожены сторонники левоцентристской Социалистической партии (71%).

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