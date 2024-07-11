Почти 80% французов обеспокоены политической ситуацией в стране — опрос
12:05 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политическая ситуация во Франции, которая сложилась в результате выборов, когда ни один из блоков не получил абсолютного большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), беспокоит 77% граждан республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовал телеканал CNEWS.
В то же время 22% опрошенных не высказывают беспокойства по этому поводу, тогда как 1% участников исследования затруднился ответить.
Наиболее обеспокоенными политической ситуацией в стране стали сторонники правой партии «Национальное объединение» (93%) и правоцентристского объединения «Республиканцы» (88%). За ними следуют респонденты, разделяющие левые взгляды и поддерживающие экологистов (83%). Наименее встревожены сторонники левоцентристской Социалистической партии (71%).
НОВОСТИ
- 12:32 11.07.2024
- Индия ведет переговоры с РФ о долгосрочной сделке по импорту нефти — Reuters
- 12:20 11.07.2024
- Осуждение США торговли Китая с РФ является проявлением двойных стандартов — МИД КНР
- 12:00 11.07.2024
- Менее 40% населения стран ОЭСР доверяют своим правительствам — опрос
- 11:32 11.07.2024
- Санкции США и ЕС против Грузии в военной сфере не отвечают ожиданиям Тбилиси — премьер
- 11:20 11.07.2024
- 415 человек пострадали от заражения ботулизмом в РФ, двое умерли — Попова
- 11:05 11.07.2024
- РФ должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением — Медведев
- 11:00 11.07.2024
- Береговая охрана США обнаружила китайские корабли в Беринговом море
- 10:32 11.07.2024
- В Южном военном округе планируется создать центр протезирования — Цивилева
- 10:20 11.07.2024
- Администрация Байдена негативно восприняла визит Моди в Россию — Bloomberg
- 10:05 11.07.2024
- Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен, утверждает Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать