Отношение Запада к РФ «подлило масла в огонь» и усугубило положение Киева — Эрдоган

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крайне негативное отношение ряда западных стран к России лишь «подлило масла в огонь», усугубив положение Украины. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в комментарии журналу Newsweek.

«Отношение некоторых западных союзников к России только подлило масла в огонь. Это принесло Украине больше вреда, чем пользы», — сказал он.