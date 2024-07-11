Профицит внешней торговли РФ в июне вырос до $10,6 млрд — ЦБ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ в июне увеличился на $1,6 млрд, до $10,6 млрд против $9 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки Банка России.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января — июня 2024 года увеличился на $11 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $67,8 млрд.