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НОВОСТИ

С сегодняшнего дня начинается замедление работы YouTube!

10:15 12.07.2024

Как сообщил телеграмм канал Mash, скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube будет ухудшаться с сегодняшнего дня.

По телеграм-канала, официальная причина: некие технические проблемы на оборудовании компании Google в России — том, что установлено на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Мол, трафика стало больше, инфраструктура не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется. Основные проблемы — с кэшированием и ускорением загрузки контента.

Поэтому наблюдайте и смиряйтесь, как видео на ютабчике загружаются медленнее, проигрываются с тормозами и в минимальном качестве — у всех операторов, - пишет Mash.

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