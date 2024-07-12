С сегодняшнего дня начинается замедление работы YouTube!
10:15 12.07.2024
Как сообщил телеграмм канал Mash, скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube будет ухудшаться с сегодняшнего дня.
По телеграм-канала, официальная причина: некие технические проблемы на оборудовании компании Google в России — том, что установлено на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Мол, трафика стало больше, инфраструктура не обновляется последние 2,5 года и уже не справляется. Основные проблемы — с кэшированием и ускорением загрузки контента.
Поэтому наблюдайте и смиряйтесь, как видео на ютабчике загружаются медленнее, проигрываются с тормозами и в минимальном качестве — у всех операторов, - пишет Mash.
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