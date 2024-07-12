Более половины американцев считают, что другие принимают решения за Байдена — опрос
11:05 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
52% американских избирателей полагают, что президент США Джо Байден несамостоятелен и что за кулисами другие принимают решения за него. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской исследовательской организацией Rasmussen Reports.
По ее данным, 38% респондентов заявили, что действующий президент действительно исполняет обязанности главы государства. Еще 10% участников опроса не определились с ответом.
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