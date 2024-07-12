Малайзия намерена присоединиться к БРИКС в статусе страны-партнера — посол в Москве

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малайзия решительно настроена присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщил ТАСС посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай.

«Малайзия твердо намерена присоединиться к БРИКС в качестве новой страны-партнера», — сказал дипломат. В этом контексте он подчеркнул, что двусторонние отношения Малайзии и России «остаются прочными и устойчивыми».