Упавший в Подмосковье «Суперджет» успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, потерпевший крушение в Московской области, успел подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Лайнер „Суперджет-100“, вылетевший после ремонта в аэропорт Внуково, успел один раз подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров», — сказал собеседник агентства.