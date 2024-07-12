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Упавший в Подмосковье «Суперджет» успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров

17:12 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, потерпевший крушение в Московской области, успел подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Лайнер „Суперджет-100“, вылетевший после ремонта в аэропорт Внуково, успел один раз подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров», — сказал собеседник агентства.

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