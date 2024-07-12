Упавший в Подмосковье «Суперджет» успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров
17:12 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет, потерпевший крушение в Московской области, успел подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Лайнер „Суперджет-100“, вылетевший после ремонта в аэропорт Внуково, успел один раз подать сигнал бедствия, после чего пропал с радаров», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 17:32 12.07.2024
- Не видеть удары Киева по ЗАЭС — большая ошибка Запада, предупредил Путин
- 17:00 12.07.2024
- Зеленский страдает паранойей на тему якобы возможного покушения со стороны РФ — Reuters
- 16:32 12.07.2024
- В ГД внесут проект о запрете посредничества при проведении экзаменов для иностранцев
- 16:07 12.07.2024
- «Суперджет» с тремя членами экипажа упал под Коломной во время тестового полета после ремонта
- 16:00 12.07.2024
- В Польше считают, что помощь США позволит ВСУ продержаться лишь год — спецслужба
- 15:35 12.07.2024
- Сбер предоставит Sminex 50 миллиардов рублей на строительство квартала «Тишинский бульвар»
- 15:32 12.07.2024
- Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, отнесут к тяжким — Яровая
- 15:12 12.07.2024
- НАТО нет альтернативы, но ЕС должен обеспечивать свою безопасность сам — Боррель
- 15:00 12.07.2024
- Песков назвал оговорки Байдена внутренним делом США, хотя и заметным всему миру
- 14:32 12.07.2024
- Чешское посольство в Москве облили красной краской
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать