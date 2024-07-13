Правительство РФ смягчило требования к компаниям об обязательной продаже части валютной выручки

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ смягчило требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 60% до 40%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Для крупнейших российских экспортеров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%», — говорится в сообщении. В правительстве подчеркнули, что «решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».