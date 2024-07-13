Глава МИД Литвы назвал «упущенной возможностью» расширить применение западного оружия в украинском конфликте
12:00 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политические итоги саммита НАТО в Вашингтоне были ожидаемы, значительного стратегического прорыва на встрече не произошло. Такое мнение о прошедших 9–11 июля переговорах лидеров стран альянса выразил и. о. министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он назвал «упущенной возможностью» то, что на саммите не было принято решение расширить допустимую дальность ударов западным оружием по военным целям в России. «Это была бы большая победа не только для Украины, не только для США, но и для всего альянса. Это не требует финансов или дополнительных шагов в вопросах логистики, это просто политическое решение», — добавил глава МИД.
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