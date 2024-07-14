В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +18С

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и температура до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет плюс 28-30 градусов, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 18 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.