Трамп заявил, что мог умереть при покушении, но произошло чудо
09:05 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.
«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. <…> Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал он в интервью газете New York Post.
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