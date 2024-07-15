Трамп заявил, что мог умереть при покушении, но произошло чудо

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. <…> Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал он в интервью газете New York Post.