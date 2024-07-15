0
0
156
НОВОСТИ

Трамп заявил, что мог умереть при покушении, но произошло чудо

09:05 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. <…> Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — сказал он в интервью газете New York Post.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 15.07.2024
Два человека пострадали при пожаре под Новороссийском
0
80
09:20 15.07.2024
КНДР начнет поставки яблок на российский рынок
0
106
09:00 15.07.2024
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 22 БПЛА
0
141
21:03 14.07.2024
Лесной пожар под Новороссийском дошел до баз отдыха. Людей эвакуировали
0
696
18:49 14.07.2024
В машине человека, стрелявшего в Трампа нашли взрывное устройство - СМИ
0
756
17:24 14.07.2024
В Новороссийске введен режим ЧС из-за сильного лесного пожара
0
787
14:00 14.07.2024
Песков: Мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы
0
937
13:45 14.07.2024
Звонить Трампу Путин не планирует - Песков
0
963
12:05 14.07.2024
Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из конфронтации с Западом - Песков
0
1059
10:00 14.07.2024
Личность стрелявшего в Трампа установлена ФБР
0
1264

Возврат к списку