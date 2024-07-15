Премьер Эстонии Каллас и правительство страны подали в отставку

10:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и все правительство страны подали в отставку, но продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового кабмина. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Уточняется, что отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы ЕС, технически Каллас останется главой правительства до приведения к присяге нового кабинета министров.