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НОВОСТИ

Покушение на Трампа еще больше разорвет США на части, нежели сплотит их — NYT

11:20 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа может еще сильнее разобщить Соединенные Штаты. Такое мнение выражено в статье, опубликованной газетой The New York Times (NYT).

Покушение на Трампа, вероятно, «еще больше разорвет Америку на части, нежели сплотит ее», говорится в публикации. По оценкам издания, стрельба на предвыборном митинге произошла в тот момент, когда США уже были сильно поляризованы «по идеологическим, культурным и партийным линиям». Соединенные Штаты, «как часто кажется, разделены на две страны», отмечает NYT.

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