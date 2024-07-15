Покушение на Трампа еще больше разорвет США на части, нежели сплотит их — NYT

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа может еще сильнее разобщить Соединенные Штаты. Такое мнение выражено в статье, опубликованной газетой The New York Times (NYT).

Покушение на Трампа, вероятно, «еще больше разорвет Америку на части, нежели сплотит ее», говорится в публикации. По оценкам издания, стрельба на предвыборном митинге произошла в тот момент, когда США уже были сильно поляризованы «по идеологическим, культурным и партийным линиям». Соединенные Штаты, «как часто кажется, разделены на две страны», отмечает NYT.