В пенсионный стаж граждан РФ включат период работы на Украине с 1991 г. до даты начала СВО
12:20 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтруда о включении в страховой стаж граждан РФ для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до даты начала специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.
Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением пенсионных прав граждан РФ со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых российских регионов в эти периоды.
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