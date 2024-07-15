В пенсионный стаж граждан РФ включат период работы на Украине с 1991 г. до даты начала СВО

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтруда о включении в страховой стаж граждан РФ для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до даты начала специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением пенсионных прав граждан РФ со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых российских регионов в эти периоды.