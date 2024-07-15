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Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля — Путин

16:00 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции. Такие данные экспертов привел президент РФ Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.

«Благодаря вашей работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции, пятое — по объемам выплавки стали», — указал он.

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