Публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка Банк России временно приостанавливает
19:25 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России в целях ограничения санкционного влияния приостанавливает публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Таким образом, информация об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», временно публиковаться не будет.
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