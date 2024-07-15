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НОВОСТИ

Публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка Банк России временно приостанавливает

19:25 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в целях ограничения санкционного влияния приостанавливает публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, информация об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», временно публиковаться не будет.

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