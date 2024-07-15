СМИ стали из известны некоторые подробности письма премьера Венгрии к главе Евросовета

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призывает к возобновлению дипломатических отношений с Россией и переговорам с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо Орбана Мишелю.

«Ниже вы найдете краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и [бывшим] президентом [США] Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение», — цитирует газета письмо венгерского премьера. Орбан перечисляет десять пунктов с разделами, объем письма составляет полторы страницы формата А4. Он считает, что в будущем интенсивность конфликта на Украине возрастет. «В целом можно наблюдать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится», — отмечается в письме.

В то же время, как подчеркивает Bild, в письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о мирной конференции, возобновлению дипломатических отношений с Россией и «политическому наступлению» на глобальный Юг, чье «уважение было потеряно в связи с позицией по Украине».