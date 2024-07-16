Платформа республиканцев не упоминает РФ или Украину, но в ней обещают мир в Европе
09:05 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия или Украина прямо не упоминаются в утвержденной в понедельник платформе Республиканской партии, однако в ней говорится о восстановлении мира в Европе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
В преамбуле республиканцы изложили 20 обещаний, которые они обязуются выполнить, когда «завоюют Белый дом» и добьются большинства в Палате представителей и Сенате Конгресса США. Своим гражданам они обещают «предотвратить третью мировую войну и восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке». При этом в документе не содержится пояснений, как данные цели будут достигнуты.
Платформа Республиканской партии США представляет собой набор основных принципов, целей и политических позиций, которые партия намерена реализовать.
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