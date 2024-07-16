0
0
1
НОВОСТИ

Платформа республиканцев не упоминает РФ или Украину, но в ней обещают мир в Европе

09:05 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия или Украина прямо не упоминаются в утвержденной в понедельник платформе Республиканской партии, однако в ней говорится о восстановлении мира в Европе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В преамбуле республиканцы изложили 20 обещаний, которые они обязуются выполнить, когда «завоюют Белый дом» и добьются большинства в Палате представителей и Сенате Конгресса США. Своим гражданам они обещают «предотвратить третью мировую войну и восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке». При этом в документе не содержится пояснений, как данные цели будут достигнуты.

Платформа Республиканской партии США представляет собой набор основных принципов, целей и политических позиций, которые партия намерена реализовать.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 16.07.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над регионами России
0
21
22:45 15.07.2024
СМИ стали из известны некоторые подробности письма премьера Венгрии к главе Евросовета
0
652
21:15 15.07.2024
Если Украина захочет пригласить Россию на саммит, США это поддержат - Госдеп
0
612
20:12 15.07.2024
«Школу 21» открыли в Анадыре
0
676
19:25 15.07.2024
Публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка Банк России временно приостанавливает
0
692
19:10 15.07.2024
В Минске решили не вводить симметричный ответ Риге на запрет въезда в страну машин с белорусскими номерами
0
678
18:30 15.07.2024
Офис НАТО появится в Швейцарии
0
709
18:15 15.07.2024
Весенняя призывная компания в армию завершена – Минобороны РФ
0
671
17:52 15.07.2024
На Кузбассе будут готовить цифровых инженеров
0
697
17:40 15.07.2024
Суд во Флориде закрыл уголовное дело в отношении Трампа
0
719

Возврат к списку