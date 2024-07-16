Участники митинга Трампа сообщили о стрелке на крыше за несколько минут до выстрела — NYT

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании заметили стрелка на крыше и предупредили полицейских о нем за две минуты до того, как тот выстрелил. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на видео, снятое одним из очевидцев.

На кадрах видно, как участники митинга указывают на человека, лежащего на крыше белого здания, откуда в итоге было совершено покушение на Трампа. Газета отмечает, что на записи также можно услышать, как некоторые из них пытаются привлечь внимание сотрудников службы безопасности. По информации NYT, видео было снято в 18:09 (02:09 по мск), ровно за две минуты до того, как раздались звуки выстрелов.

Кадры видеозаписи также зафиксировали подходящего к месту преступления полицейского, однако неясно, слышал ли он предупреждения свидетелей или уже знал, что на крыше находится потенциальный стрелок. Кроме того, на стоянке рядом со зданием, с крыши которого он стрелял, видны три припаркованные полицейские машины. Пока не удалось установить, были ли в них офицеры полиции.