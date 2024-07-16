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НОВОСТИ

МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6%

16:12 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП США в 2024 году в сторону понижения, до уровня 2,6%. Об этом говорится в представленном в Вашингтоне июльском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

«В Соединенных Штатах показатель прогнозируемого роста пересмотрен в сторону понижения, до 2,6% в 2024 году, <…> что отражает более медленное начало года, чем ожидалось», — указано в документе. Это на 0,1 процентного пункта меньше прогноза, представленного в апреле 2024 года.

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