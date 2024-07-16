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НОВОСТИ

Правительство Франции уходит в отставку

19:45 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку Габриэля Атталя с поста премьер-министра. Об этом сообщил в своем коммюнике Елисейский дворец.

Одновременно глава государства поручил нынешнему составу правительства «обеспечивать рассмотрение текущих дел вплоть до формирования нового кабинета министров».

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