Смена генсека НАТО ничего не изменит, это просто «говорливый попугай», заявил Медведев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий генсек НАТО Марк Рютте является не более чем типичным представителем «радужной Голландии», но для России эти кадровые перемены все равно ничего не значат. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.

«Я знаю Марка Рютте. Он типичный представитель радужной Голландии. Тут ни убавить, ни прибавить. Сама страна происхождения генсека НАТО для России не имеет никакого значения. Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона», — сказал он.

«Для России же ничего не изменится», — продолжил Медведев, подчеркнув, что ключевые решения принимают не страны альянса, а США.