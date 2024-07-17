Кремль не согласен с Дудой, что победа РФ на Украине приведет к войне с Западом

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успешное завершение специальной военной операции (СВО) не приблизит войну России с Западом, как это полагает президент Польши Анджей Дуда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление польского лидера.

Ранее Дуда высказал мнение, что потенциальная война России с Западом «будет невероятно близка» в случае, если РФ одержит верх в вооруженном конфликте на Украине.

«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», — подчеркнул Песков.