В рамках пятого обмена военнопленными между РФ и Украиной, на родину вернулись 95 российских военных

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен пленными между Россией и Украиной 17 июля стал пятым по счету с начала года, всего в РФ за этот год уже вернулись 555 военнослужащих.

Обмены, по обнародованным ранее данным Минобороны РФ, проходили 31 января, 9 февраля, 31 мая, 25 июня и 17 июля. Так, обмен военнопленными, который состоялся в среду, стал пятым по счету с начала года. Сегодня на родину вернулись 95 российских военных.

Во всех обменах посредническую роль выполняли Объединенные Арабские Эмираты.