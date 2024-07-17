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НОВОСТИ

В рамках пятого обмена военнопленными между РФ и Украиной, на родину вернулись 95 российских военных

20:25 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен пленными между Россией и Украиной 17 июля стал пятым по счету с начала года, всего в РФ за этот год уже вернулись 555 военнослужащих.

Обмены, по обнародованным ранее данным Минобороны РФ, проходили 31 января, 9 февраля, 31 мая, 25 июня и 17 июля. Так, обмен военнопленными, который состоялся в среду, стал пятым по счету с начала года. Сегодня на родину вернулись 95 российских военных.

Во всех обменах посредническую роль выполняли Объединенные Арабские Эмираты.

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