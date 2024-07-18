Средства ПВО за ночь уничтожили 33 БПЛА над Крымом и 2 над Брянской областью

09:00 Источник: РБК

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом и 2 — над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и 2 над Брянской областью», — отметили в ведомстве.