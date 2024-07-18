За первое полугодие в странах БРИКС зарегистрировано более 20 тыс. случаев холеры — Попова

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость холерой регистрируется ежегодно в пяти странах БРИКС, за шесть месяцев 2024 года зафиксировано 20 тыс. случаев. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС».

«Фактически ежегодно в пяти странах БРИКС регистрируется заболеваемость холерой, и за шесть месяцев текущего года уже [зафиксировано] более 20 тысяч случаев», — сказала Попова.