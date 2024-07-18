РФ примет все меры для своей защиты — Песков о стратегии морской безопасности Украины
13:05 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия видит дополнительную угрозу в обеспечении концентрированного присутствия кораблей НАТО в Черном море и будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности страны.
Основными задачами этой стратегии названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. «Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, — конечно, это представляет собой дополнительную угрозу для Российской Федерации, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины. Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности „, — указал представитель Кремля.
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