0
0
190
НОВОСТИ

РФ примет все меры для своей защиты — Песков о стратегии морской безопасности Украины

13:05 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия видит дополнительную угрозу в обеспечении концентрированного присутствия кораблей НАТО в Черном море и будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности страны.

Основными задачами этой стратегии названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. «Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, — конечно, это представляет собой дополнительную угрозу для Российской Федерации, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины. Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности „, — указал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 18.07.2024
Парламент Украины утвердил повышение тарифов на все виды топлива
0
59
14:00 18.07.2024
Пленум подтвердил исключение экс-министра обороны Ли Шанфу из Компартии Китая
0
95
13:32 18.07.2024
Размещение ракет США в ФРГ служит ответом на «Искандеры» под Калининградом — глава МО ФРГ
0
150
13:20 18.07.2024
На Украине вышли из строя два энергообъекта, отключения станут чаще в Киеве и 9 регионах
0
169
13:00 18.07.2024
Польша усилит контроль за экспортом вооружений в «дружественные России страны» — министр
0
171
12:32 18.07.2024
В Германии на 15% выросло число желающих поступить на военную службу
0
204
12:20 18.07.2024
Компартия Китая исключила из Центрального комитета экс-главу МИД КНР Цинь Гана
0
220
12:05 18.07.2024
В Киеве заявили, что не владеющие украинским не смогут чувствовать себя гражданами
0
255
12:00 18.07.2024
В польских тюрьмах содержатся свыше 1 000 украинцев
0
241
11:51 18.07.2024
Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы
0
243

Возврат к списку