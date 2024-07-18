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Размещение ракет США в ФРГ служит ответом на «Искандеры» под Калининградом — глава МО ФРГ

13:32 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение с 2026 года разместить в Германии американские ракеты служит ответом на размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«То, что США будут делать в Германии с 2026 года, — это не что иное, как ответ на угрозу РФ в виде размещения „Искандеров“ в Калининграде», — сказал он в интервью люксембургской газете Tageblatt.

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